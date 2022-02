Atenção FC Porto: Lille, com quatro portugueses no onze, venceu em casa do Lyon

Gabriel Gudmundsson marcou o último golo do jogo.

O Lille, com quatro portugueses no onze, venceu por 1-0 no terreno do Lyon, em jogo da 26.ª jornada da Liga francesa, e subiu ao oitavo lugar da tabela.

Com o capitão José Fonte, Tiago Dajló, Renato Sanches, José e Xeka em campo, o atual campeão francês chegou ao golo aos 35 minutos, por intermédio do sueco Gabriel Gudmundsson.

O Lyon, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga Europa, alinhou com o guarda-redes luso Anthony Lopes na baliza e ainda festejou o empate, aos 86 minutos, mas o golo apontado por Lucas Paqueta foi anulado pelo videoárbitro.

O Lille subiu ao oitavo posto da tabela, com 39 pontos, a distantes 23 do Paris Saint-Germain, que lidera a prova com 62 e uma vantagem de 15 sobre o segundo classificado, o Marselha.

A formação de Lyon, que somou o segundo jogo consecutivo sem vencer, desceu ao 10.º lugar com 38 pontos, os mesmos que o Mónaco, adversário do Sporting de Braga nos "oitavos" da Liga Europa, que é nono.