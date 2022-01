Atenção FC Porto: Lázio vence e tem um goleador em boa forma

Redação com Lusa

Triunfo do adversário dos dragões na Liga Europa por três golos sem resposta.

A Lázio, adversário do FC Porto na Liga Europa de futebol, impôs-se por 3-0 no campo da Salernitana, em jogo da 22.ª jornada da Serie A italiana, subindo assim ao sexto lugar.

A formação de Salerno, última classificada do campeonato, acabou por nunca incomodar muito o adversário romano, que já vencia ao intervalo por 2-0, ambos os golos apontados por Ciro Immobile.

Com este bis Immobile ascende ao primeiro lugar da lista de marcadores, com 17 tentos, contra 16 do sérvio Dusan Vlahovic. O goleador da Lázio já conquistou o troféu de melhor artilheiro em 2019/2020, perdendo o título na época seguinte para o português Cristiani Ronaldo, então jogador da Juventus.

Immobile marcou aos sete minutos, a passe do sérvio Sergei Milinković-Savić, e aos 10, a passe do espanhol Pedro.

O terceiro golo da equipa da capital apareceu no minuto 66, apontado por Manuel Lazzari, com assistência do brasileiro Felipe Anderson.

A Lazio jogará a 17 de fevereiro no estádio do Dragão para a primeira mão dos 'play-off' da Liga Europa, recebendo depois, em 24 de fevereiro, o vice-campeão português.

Também se jogou este domingo em Génova, no estádio Luigi Ferraris, onde a Sampdória foi derrotada pelo Torino, por 2-1.

Francesco Caputo adiantou a equipa da casa, aos 18 minutos, após o que o 'Toro' foi mais eficiente, com golos aos 27 minutos, para o costa-marfinense Wilfried Singo, e 67, para o belga Dennis Praet.

Ainda este domingo, a Juventus recebe a Udinese, com a jornada a prosseguir domingo, dia em que o campeão e atual líder Inter defronta a Atalanta, quarta classificada, em Bérgamo.