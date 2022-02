Atenção FC Porto: Lázio vence antes de visitar o Dragão, mas Sarri recebe má notícia

Formação romana recebeu e bateu o Bolonha, por claros 3-0, mas perdeu Lazzari, que saiu com uma lesão muscular. Provavelmente, falhará a deslocação ao Dragão.

A Lázio, adversária do FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, venceu e recebeu o Bolonha por 3-0, este sábado, em partida da 25.ª jornada da Liga italiana. Porém, para lá dos três pontos, a equipa orientada por Maurizio Sarri recebeu uma má notícia, já de olho no encontro de quinta-feira, no Estádio do Dragão: a lesão do lateral-direito Manuel Lazzari.

Os golos da formação romana foram apontados pelo inevitável Ciro Immobile, de grande penalidade, aos 13 minutos, e pelo ala Mattia Zaccagni, que bisou (53' e 63'). Felipe Anderson, extremo brasileiro que na época passada vestiu de azul e branco, foi lançado aos 66', no lugar do espanhol Pedro Rodríguez.

Quanto ao problema físico de Lazzari, o internacional italiano deixou a Lázio a jogar com dez elementos na reta final do jogo, uma vez que Sarri já tinha esgotado as alterações. O lateral teve que ser transportado para fora de campo num carro de apoio, tendo em conta que não conseguia pousar o pé direito, e manteve-se agarrado à coxa direita, devido a uma lesão muscular. Face a este cenário, é provável que Lazzari não esteja apto para o duelo com o FC Porto, na quinta-feira, referente à primeira mão do play-off.

A Lázio ocupa o sexto lugar da Serie A, com 42 pontos somados em 25 jogos.

Confira o onze da Lázio na partida frente ao Bolonha: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto; Pedro, Immobile e Zaccagni.