Lázio marca a abrir e a fechar: adversário do FC Porto mete a segunda na Serie A

Triunfo por 3-1 na ronda 19 do campeonato italiano.

A Lázio alcançou esta quarta-feira a segunda vitória seguida na Serie A. A formação orientada por Maurizio Sarri venceu em casa do Veneza, por 3-1, na jornada 19 da competição.

A entrada para a equipa de Roma não podia ter sido melhor: o espanhol Pedro, logo no terceiro minuto, inaugurou o marcador. O Veneza, todavia, empatou ainda no primeiro tempo (30), por Francesco Forte

O triunfo da Lázio começou a desenhar-se de forma mais nítida depois de mais uma boa entrada, agora no segundo tempo: Acerbi (48) fez o 2-1, antes de Luis Alberto, nos descontos, retirar todas as dúvidas.

O resultado deixa o adversário do FC Porto no play-off da Liga Europa no oitavo lugar da Serie A, com 31 pontos.