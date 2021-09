Atenção, FC Porto: Klopp avisa que Liverpool está a jogar o melhor futebol da época

Klopp, treinador do Liverpool

Declarações de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool após o empate (3-3) em visita ao Brentford este sábado, pela Premier League. A equipa é a próxima adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.

Sobre o jogo e o desempenho do Liverpool: "Foi um jogo louco, louco. Ofensivamente, estou muito feliz. Acho que em alguns momentos jogámos o melhor futebol desta temporada; criámos grandes chances contra uma equipa muito bem organizada. Eles foram muito bons e nós tivemos de lutar muito esta noite com bolas longas".

Insatisfação: "Não fiquei muito contente com a forma como começámos o jogo e foi assim que sofremos um pouco os golos. Era uma situação em que poderíamos ter sido mais organizados. Não é tão fácil, mas precisávamos de estar muito mais compostos nessa situação para vencer esses pequenos desafios. Eles marcaram no segundo tempo; não havia espaço para marcar, mas eles fizeram. Reagimos bem, marcámos golos importantes. No segundo tempo, controlámos melhor o jogo, mas na fase em que talvez tenhamos jogado o melhor futebol, eles marcaram o empate".

Salah e o 100º golo na Premier League: "Isso é excecional. Já lhe demos a camisola com o número 100 nas costas ... Mas ele é excecional, todos nós sabemos disso. No futuro, quando as pessoas olharem para trás falarão sobre alguns jogadores desta equipa e sempre recordarão o Salah, porque os números que ele tem são incríveis".