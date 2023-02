Atenção FC Porto: Inter cada vez mais longe do título italiano

A desilusão de Dzeko, avançado do Inter

Redação com Lusa

Adversário dos dragões na Champions não foi além de um empate com a Sampdória.

O Inter não conseguiu melhor do que um empate sem golos em casa da Sampdória, penúltima da Liga italiana de futebol, ficando à 22.ª jornada a impressionantes 15 pontos de atraso do líder Nápoles.

A equipa de Milão mantém-se no segundo lugar, mas com o sonho do título cada vez mais ténue e sem conseguir descolar dos imediatos perseguidores - Atalanta, Roma e Milan estão todos à distância de três pontos.

Sem surpresas, a formação orientada por Simone Inzaghi foi mais dominadora no estádio Luigi Ferraris, com um arranque de partida em força, que se foi 'esfumando' com o passar dos minutos.

O regresso da dupla de ataque "Lu-La", que é como os adeptos chamam ao par formado por Lukaku e Lautaro Martínez, acabou por ser desilusão forte. A boa organização defensiva dos pupilos de Dejan Stankovic foi, desta vez, decisiva, dando boas indicações de que ainda há tempo para a recuperação, apesar do penúltimo lugar e dos oito pontos de atraso para a zona de salvação.

O Inter é o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, recebendo, em 22 de fevereiro, os dragões para a primeira mão dos oitavos de final.

Também esta segunda-feira, em jogo de aflitos, o Verona derrotou a Salernitana, por 1-0. O golo foi marcado pelo belga Cyril Ngonge, aos 31 minutos.