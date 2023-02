Atenção, FC Porto: Inter anuncia renovação de contrato com lateral

Matteo Darmian renova com o Inter Milão até 2024.

Matteo Darmian renovou contrato com o Inter por mais uma temporada, até 2024, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga italiana e adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Numa curta nota divulgada no site oficial, os nerazzurri, atuais segundos classificados da Serie A, informaram terem chegado a acordo para a extensão do vínculo do lateral, de 33 anos, que terminava a ligação ao emblema de Milão no final desta época.

Darmian passou por AC Milan, Pádova, Palermo, Torino, Manchester United e Parma, antes de ser cedido pelos gialloblù ao Inter, em 2020. Na temporada seguinte, em 2021/22, os milaneses contrataram-no em definitivo, por cerca de três milhões de euros.

O Inter Milão vai defrontar o FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, recebendo os portistas na primeira mão, em 22 de fevereiro, e deslocando-se ao Estádio do Dragão, em 14 de março.