Atenção FC Porto: Feyenoord regressa aos triunfos na estreia de Dick Advocaat

O adversário do FC Porto na Liga Europa venceu no jogo de estreia do treinador Dick Advocaat.

O Feyenoord, adversário do FC Porto na Liga Europa, venceu este domingo por 3-0 o VVV-Venlo, em jogo da 12.ª jornada da Liga holandesa que marcou a estreia de Dick Advocaat no comando do conjunto de Roterdão.

Depois de três partidas sem vencer na Eredivisie, a última das quais com uma goleada frente ao líder Ajax (4-0), o Feyenoord superou o penúltimo classificado, com um golo do dinamarquês Nicolai Jorgensen, aos 18 minutos, e dois de Steven Berghuis, aos 33 e 90+2, este último de grande penalidade.

O experiente treinador Dick Advocaat, de 72 anos, que esta semana substituiu Jaap Stam, estreou-se com uma vitória à frente do conjunto de Roterdão, que se mantém longe dos lugares cimeiros, em 10.º lugar, com 17 pontos, a 15 do Ajax.

O Feyenoord é um dos adversários do FC Porto no grupo G da Liga Europa, sendo que o próximo jogo entre ambos está agendado para 12 de dezembro, no Estádio do Dragão, na sexta e última ronda da fase de grupos.