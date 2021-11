Atenção, FC Porto: Felipe dá vitória sofrida ao Atlético de Madrid

Golo do antigo central portista marcado aos 87 minutos. Colchoneros pressionam o rival da cidade Real

Um golo do brasileiro ex-FC Porto Felipe deu hoje os três pontos ao Atlético de Madrid na receção ao Osasuna, na 14.ª jornada da Liga espanhola de futebol, em que os madrilenos se aproximaram do pódio.

Num canto cobrado pelo belga Carrasco, o defesa central desviou de cabeça aos 87 minutos e decidiu mais um jogo de sofrimento para os colchoneros, que não puderam contar com João Félix, lesionado.

O tento solitário coloca o "Atleti" com 26 pontos, a um do Real Madrid, que só joga no domingo, e a dois de Real Sociedad e Sevilha, ambos na liderança, depois de os segundos terem empatado com o Alavés no primeiro jogo do dia. O Osasuna sofreu a terceira derrota seguida e pode ser ultrapassado por várias equipas no oitavo posto.