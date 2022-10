Atenção FC Porto e Sporting: Bayer Leverkusen sai goleado de Frankfurt

A festa do Eintracht Frankfurt diante do Bayer Leverkusen

Os farmacêuticos perderam por 5-1 na visita às águias negras, que subiram provisoriamente aos lugares milionários da Bundesliga.

O Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting no grupo D da Liga dos Campeões, goleou este sábado por 5-1, em casa, o Bayer Leverkusen, que tal como o FC Porto está incluído no grupo B da liga milionária, em jogo da 10.ª jornada da Bundesliga.

A formação da casa desbloqueou o marcador no último suspiro da primeira parte (45+5'), na sequência de uma grande penalidade convertida pelo médio japonês Daichi Kamada. A resposta dos farmacêuticos chegou aos 56 minutos, por intermédio do lateral Piero Hincapié.

A partir da hora de jogo, as águias negras aceleraram e acabaram por conseguir uma gorda vantagem, fruto dos golos dos avançados Randal Kolo Muani (58'), Jesper Lindstrom (65') e Lucas Alario (86'), para além de outra grande penalidade, novamente cobrada com sucesso por Kamada, aos 72 minutos.

O Eintracht Frankfurt ascendeu provisoriamente ao quarto lugar da Bundesliga, em igualdade pontual com o Hoffenheim (17 pontos) e a três pontos do líder Union Berlim, que ainda vai jogar nesta jornada. Já o Bayer Leverkusen, em sentido inverso, caiu novamente para os lugares de despromoção (16.º), com apenas oito pontos.