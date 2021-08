Atenção, FC Porto: Liverpool recebe e empata com Chelsea

Em jogo grande, reds não foram além de uma igualdade a um golo. Reece James foi expulso.

O jogo era grande em teoria, foi grande na prática e, no meio de tanto equilíbrio, nenhuma das equipas ganhou Em Anfield, mesmo em superioridade durante toda a segunda parte, o Liverpool não foi além de um empate a uma bola diante do Chelsea.

Os blues, depois de um início mais tremido, foram mais fortes na primeira parte e chegaram ao golo por intermédio de Havertz, que, com um belo cabeceamento, aproveitou a apatia da defensiva red. Perto do intervalo, contudo, num lance confuso, James, que cortou a bola junto à linha de golo, foi expulso e Salah fez o empate de penálti.

Com mais um, a equipa de Jurgen Klopp pressionou, teve algumas oportunidades, mas faltou criatividade no último terço para levar de vencido um Chelsea incansável a defender.

Com este resultado, o Liverpool, adversário do FC Porto na Champions, e o Chelsea são dois dos quatro líderes provisórios da Premier League, com sete pontos.