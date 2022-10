Atenção FC Porto: Club Brugge vence e sobe ao terceiro lugar da Liga belga

O FC Porto foi derrotado em casa pelos belgas na última jornada da Champions (4-0).

O Club Brugge, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu este sábado na receção ao Mechelen por 3-0, na 10.ª jornada da Liga belga, e ascendeu ao terceiro lugar.

O conjunto da casa chegou ao golo aos 37 minutos, pelo avançado espanhol Ferran Jutgle, vantagem que ampliaria na segunda parte, com mais dois, pelo lateral esquerdo ucraniano Eduard Sobol, aos 53, e pelo médio canadiano Tajon Buchanan, aos 87.

Com este triunfo, o Club Brugge subiu ao terceiro lugar, com 22 pontos, num campeonato liderado pelo Antuérpia, com 27, em nove, seguido do Genk, com 25, enquanto o Mechelen segue em 12.º, com 11.

O Club Brugge lidera o Grupo B da Liga dos Campeões, com seis pontos, seguido dos alemães do Bayer Leverkusen, com três, dos espanhóis do Atlético de Madrid, também com três, e do FC Porto, que foi derrotado em casa na última jornada pelos belgas por um surpreendente 4-0, e é último, ainda a zero.