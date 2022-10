Atenção FC Porto: capitão do Atlético de Madrid deve falhar visita ao Dragão

Koke sofreu lesão muscular e o tempo estimado de paragem, segundo o diário "Marca", será de três semanas.

Más notícias para o Atlético de Madrid: o médio e capitão de equipa Koke sofreu uma lesão muscular no jogo do último fim de semana com o Atlético de Bilbau e, de acordo com o diário "Marca", estará afastado da competição por um período de três semanas.

O que, a confirmar-se, quererá dizer que o internacional espanhol é carta fora do baralho "colchonero" para a vista ao FC Porto, dia 1 de novembro, na derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Por outro lado, é de esperar que Koke, de 30 anos, recupera a tempo de integrar a convocatória de Espanha para o Mundial'2022, onde é peça fundamental para Luis Enrique.