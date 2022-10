Atenção, FC Porto: Brugge bate Anderlecht e reduz atraso para a liderança na Bélgica

Um golo marcado aos 69 minutos pelo médio dinamarquês Casper Nielsen foi suficiente para assegurar o triunfo do próximo adversário do FC Porto na Champions.

O Club Brugge, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu este domingo por 1-0 no estádio do Anderlecht, em jogo da 12.ª jornada do campeonato belga, aproximando-se da liderança da prova.

Um golo marcado aos 69 minutos pelo médio dinamarquês Casper Nielsen foi suficiente para assegurar o triunfo dos visitantes, que terminaram reduzidos a 10 jogadores, por expulsão do defesa costa-marfinense Sylla, aos 90+4, numa partida em que o avançado português Fábio Silva foi totalista na equipa anfitriã.

O tricampeão belga manteve-se no terceiro lugar da Liga, mas agora a seis pontos do novo líder, o Genk, que hoje venceu por 3-0 o Malines e ultrapassou o Antuérpia, segundo classificado, derrotado pela mesma margem no reduto do Standard Liège.

O Brugge, que recebe o FC Porto em 26 de outubro, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo B da Champions, lidera de forma destacada o agrupamento, com quatro pontos de vantagem sobre o campeão nacional, seis sobre o Atlético de Madrid e sete relativamente ao lanterna-vermelha Bayer Leverkusen.