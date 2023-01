Atenção FC Porto: bis de Lautaro Martínez coloca Inter no segundo lugar da Serie A

Inter vira resultado com bis de Lautaro Martínez e sobe ao segundo lugar

Um bis do avançado argentino Lautaro Martínez permitiu ao Inter dar a volta ao marcador e impor-se por 2-1 no estádio da lanterna-vermelha Cremonese, isolando-se no segundo lugar provisório da Serie A.

A equipa de Milão, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, entrou praticamente a perder no jogo da 20.ª jornada da Série A, na sequência do golo marcado aos 11 minutos pelo avançado nigeriano David Okereke, após assistência do ex-benfiquista Meite, mas a Cremonese permaneceria sem qualquer vitória na prova.

O internacional argentino restabeleceu o empate pouco depois, aos 21 minutos, e colocou os milaneses na frente do marcador, aos 65, concretizando o segundo golo no encontro e o 11.º no campeonato, do qual é um dos segundos melhores marcadores, atrás do nigeriano Victor Osimhen, avançado do Nápoles.

O Inter subiu ao segundo lugar, a 10 pontos do Nápoles, líder destacadíssimo, com dois de vantagem sobre o rival Milan, campeão em título, e três sobre Lºazio e AS Roma, treinada pelo português José Mourinho, mas tem mais um jogo realizado relativamente a todos.

Os nerazzurri recebem o FC Porto na primeira mão dos oitavos de final da Champions, em 22 de fevereiro, deslocando-se três semanas mais tarde a Portugal para disputar o segundo encontro, marcado para 14 de março.