Atenção Fábio Silva: Nuno admite reforçar ataque e há vários nomes apontados

Jovem avançado tem sido opção na ausência de Raúl Jiménez, mas espaço poderá diminuir com a chegada de um novo jogador em janeiro.

A lesão de Raúl Jiménez deixou o Wolverhampton órfão do titular indiscutível do eixo atacante, com o jovem português Fábio Silva a surgir como alternativa mais regular ao avançado mexicano.

Contudo, o espaço do ex-FC Porto, de apenas 18 anos, poderá voltar a diminuir em breve, uma vez que, como o próprio Nuno Espírito Santo admitiu na antevisão do jogo contra o Burnley, os Wolves devem avançar para a contratação de um dianteiro no mercado de inverno.

"A janela de transferências é uma oportunidade para todos os clubes ajustarem os seus plantéis. Jogadores podem chegar ou podem sair. Não estou satisfeito com o equilíbrio do plantel, porque, infelizmente, surgiu uma situação complicada com um dos nossos jogadores mais importantes. O que aconteceu com o Raúl é difícil de lidar e é por isso que não estou satisfeito com o equilíbrio do plantel. Por tudo aquilo que ele representa para nós, sentimos a falta dele. Penso que temos de reajustar o plantel", assinalou o treinador português, citado pelo jornal Express & Star.

Entre os nomes já associados ao Wolverhampton o destaque vai para Hulk, mas as exigências do Brexit complicam uma eventual contratação do brasileiro, que também interessa ao FC Porto. Salomón Rondón, venezuelano do Dalian Pro - já jogou em Inglaterra -, e Divock Origi, belga do Liverpool, são outros jogadores apontados ao clube do Molineux.

Fábio Silva, por sua vez, conta nove jogos realizados pela equipa princopal dos Wolves, mas ainda não se estreou a marcar. Apontou dois golos pela equipa de sub-21, num jogo referente ao Troféu EFL.