Atenção Bruno Lage: futuro de Adama no Barça já estará traçado

Adama Traoré perdeu fulgor no Barcelona

Ainda sem a situação contratual definida, Ousmane Dembélé tem vindo a convencer Xavi, tirando protagonismo a Adama Traoré, que deverá voltar ao Wolverhampton.

Segundo o jornal Marca, o Barcelona não irá acionar a cláusula de 30 milhões de euros para a contratação de Adama Traoré no final da época. O espanhol regressou ao clube que o formou no mercado de inverno, por empréstimo do Wolverhampton, mas não convenceu o treinador, Xavi.

Deste modo, Traoré deverá voltar a ser uma opção para Bruno Lage depois de uma estadia pouco conseguida na cidade Condal, apesar de ter começado com boas exibições. O extremo era visto como peça importante da equipa nos primeiros jogos, ao contrário do francês Ousmane Dembélé, que tinha sido preterido à custa da eventual não renovação de contrato no final da época.

No entanto, a situação mudou completamente, com Dembélé a exibir-se a bom nível nos últimos jogos, atirando Traoré para o banco, e a juntar a esse fator, há ainda o facto do francês estar aberto a renovar contrato.