Atenção Braga: VAR impede festa da Fiorentina em casa da Juventus

Adrien Rabiot marcou o único golo da partida, aos 34 minutos.

A Juventus venceu este domingo por 1-0 na receção à Fiorentina, adversária do Braga no play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League, em jogo da 22.ª jornada da Serie A.

O único golo da partida foi apontado por Adrien Rabiot, aos 34 minutos, sendo que o VAR anulou a festa da "Viola" aos 89 minutos, altura em que Gaetano Castrovilli abanou as redes da Vecchia Signora, sendo assinalado posteriormente fora de jogo ao médio italiano.

Antes dessa ocasião, o VAR também já havia anulado um golo a Dusan Vlahovic (59'), avançado da Juventus, também por posição irregular.

A Juventus subiu desta forma ao nono lugar da Serie A, com 29 pontos, continuando a recuperar terreno após ter sido castigada pela Federação Italiana de Futebol com uma dedução de 15 pontos no campeonato, na sequência de irregularidades financeiras relacionadas com transferências de jogadores.

Já a Fiorentina, que visita o Braga na quinta-feira (17h45), na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League, segue na 14.ª posição do campeonato, com 24 pontos.