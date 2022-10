Atenção Braga: Union ganha aos 90+7 e continua líder antes da jornada europeia decisiva

Primeiro classificado da Bundesliga esteve a perder, mas, bem para lá dos 90, chegou ao golo do triunfo e garantiu manutenção da surpreendente liderança

O conto de fadas do Union de Berlim na Bundesliga continua mais uma semana. O adversário do Braga esteve a perder, mas bateu o Monchengladbach por 2-1, com o golo da vitória a surgir no sétimo minuto de compensação.

Elvedi, na primeira parte, abriu o marcador, mas, a jogar em casa, o Union recuperou a liderança da Bundesliga, perdida por um dia para o Bayern, com Behrens e Doekhi a fazerem a diferença.

Para a última jornada da Liga Europa, recorde-se, o Union de Berlim parte em vantagem na luta pela passagem com o Braga, depois do triunfo na capital germânica, por 1-0, na última quinta.