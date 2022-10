Atenção Braga: Union Berlim vence Estugarda e volta à liderança da Bundesliga

Diogo Leite não saiu do banco de suplentes do conjunto da capital alemão, ao contrário de Tiago Tomás, que foi titular no Estugarda.

O Union Berlim, adversário do Braga no grupo D da Liga Europa, venceu este domingo por 1-0 na casa do Estugarda, que alinhou com Tiago Tomás de início, e voltou à liderança isolada da Bundesliga.

Com o central Diogo Leite entre os suplentes, o Union acabou por desfazer o nulo já na reta final do desafio da nona jornada, quando o defesa Jaeckel cabeceou para o fundo das redes, aos 76 minutos.

Com este triunfo, o Union Berlim lidera a Bundesliga, com 20 pontos, contra os 18 do Friburgo, segundo posicionado, e 16 do Bayern (terceiro) e Dortmund (quarto).

Já o Estugarda, que acabou reduzido a dez elementos e teve Tiago Tomás durante os 90 minutos, segue em zona perigosa, no 17.º posto, com apenas cinco.

O Friburgo, que até esteve em vantagem, depois do golo da autoria do ganês Daniel-Kofi Kyereh (22 minutos), arrancou um ponto na reta final do encontro com o Hertha, em Berlim, quando o suplente utilizado Kevin Shade fez o 2-2 final, aos 78.

Para o emblema da capital germânica (14.º, com oito), marcaram Doni Lukebakio (34), da marca do castigo máximo, e Suat Serdar (61).

No primeiro encontro do dia, o Borussia Mönchengladbach impôs uma vitória esclarecedora na receção ao Colónia (5-2), que ficou a jogar com menos um jogador, face ao segundo cartão amarelo exibido ao médio austríaco Florian Kainz (45+1), autor do golo dos visitantes, aos 31.

O defesa Marvin Friedrich tinha desfeito o "nulo" (0-0), aos 27, e, já em superioridade numérica, o Gladbach passou para a frente do marcador, quando argelino Ramy Bensebaini (45+2) marcou de penálti.

No segundo tempo, seguiram-se os tentos de Lars Stindl (47), Bensebaini (76), que fez o "bis", e Marcus Thuram (90+1), que deixam os locais, agora, no sexto posto, com 15 pontos, os mesmos do quinto colocado Werder Bremen. O Colónia é nono, com 13.