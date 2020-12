Atenção Braga: Roma de Paulo Fonseca entra a ganhar e sai goleada

Triunfo da Atlanta por 4-1 na ronda 13 do campeonato italiano.

A Roma foi goleada no reduto da Atalanta, por 4-1, num encontro da 13.ª jornada da liga italiana em que a equipa treinada pelo português Paulo Fonseca até esteve a vencer, mas permitiu a reviravolta.

O avançado bósnio Edin Dzeko colocou os romanos na frente, logo aos três minutos, uma vantagem que durou até aos 59, altura em que Duvan Zapata repôs a igualdade e iniciou a reviravolta, operada com golos de Robin Gosens (70), Luis Muriel (72) e Ilicic (85).

Apesar da derrota, depois de duas vitórias e um empate, a Roma mantém, provisoriamente, o quarto lugar, com 24 pontos, mas pode cair para quinto, caso o Nápoles, que tem 25, vença a Lazio. O conjunto de Bérgamo segue em sétimo, com 21.

Horas antes, o golo mais rápido de sempre da Série A foi apontado pelo português Rafael Leão, que "embalou" o AC Milan para um triunfo por 2-1 no campo do Sassuolo e a manutenção da liderança isolada.

O ex-avançado do Sporting, aos 6,2 segundos, superou o antigo recorde da autoria de Paolo Poggi, ao serviço da Piacenza, num jogo frente à Fiorentina, disputado em 2001, e lançou os milaneses para a vitória, após dois empates consecutivos.

Os comandados por Stefano Pioli comandam de forma isolada a Série A, com 31 pontos, mais um do que o segundo colocado, o Inter de Milão, que também venceu hoje pelo mesmo resultado, e mais quatro do que a Juventus, terceira classificada.

Em San Siro, o Inter apenas assegurou o triunfo, diante do Spezia, no segundo tempo, com tentos do lateral marroquino Hakimi (52) e do avançado belga Romelu Lukaku (71, de grande penalidade), tendo sofrido ainda nos instantes finais, quando o suplente Roberto Piccoli (90+4) encurtou distâncias.

Também o Benevento apenas garantiu a vitória (2-0), algo que já não acontecia há quatro jogos, nos segundos 45 minutos, na receção ao Génova, que valeu a subida ao 12.º posto, agora com 15 pontos, enquanto os visitantes permanecem em zona perigosa da tabela, no 19.º e penúltimo lugar, com sete, os mesmos do Torino, que empatou a um golo na receção ao Bolonha (14.º, com 14).

Udinese e Cagliari empataram igualmente a um golo e mantêm-se tranquilos na tabela, na 11.ª posição, com 15, e 13.ª, com 14, respetivamente.