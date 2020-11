Atenção Braga: Leicester com a mira calibrada antes da Liga Europa

Vardy e Maddison, dois craques do Leicester

Redação com Lusa

Goleada por 4-1 em casa do Leeds.

O Leicester venceu (4-1) na deslocação ao terreno do Leeds United e isolou-se no segundo lugar da liga inglesa de futebol, enquanto o Fulham alcançou o primeiro triunfo (2-0) na receção ao West Bromwich.

Os foxes, que na quinta-feira defrontam o Braga, entraram no encontro de encerramento da sétima jornada, praticamente, a vencer e a traçar um cenário que parecia difícil de inverter, face ao golo madrugador de Harvey Barnes, logo aos 2 minutos, beneficiando do erro do defesa Koch, que entregou a bola de bandeja a Jamie Vardy para assistir para o golo.

O médio belga Tielemans, aos 21, viria a dar dilatar a vantagem, numa recarga a uma defesa incompleta do jovem guardião Meslier, mas, na segunda parte, os "peacocks", com Hélder Costa no onze, reduziram por Stuart Dallas (48) e podiam mesmo ter chegado, pelo menos, à igualdade, quando o experiente Pablo Hernández atirou ao ferro instantes depois.

Contudo, e depois de estar envolvido nos dois tentos, Vardy (76) colocou um ponto final das dúvidas em Elland Road, antes de Tielemans voltar a fazer estragos, de penálti, deixando o Leicester, que ainda não pode contar com o português Ricardo Pereira, com 15 pontos, a um do líder e atual campeão Liverpool. O Leeds segue na 12.º posição, com 10.

Horas antes, em Craven Cottage, os londrinos do Fulham, com o luso Ivan Cavaleiro em campo a partir dos 85 minutos, conseguiram a primeira vitória na presente edição da prova, num encontro em que o avançado sérvio Mitrovic foi figura em destaque, ao fazer o passe decisivo para os dois tentos anotados num espaço de quatro minutos.

O médio jamaicano Bobby Reid, aos 26, colocou os anfitriões na frente, e o defesa nigeriano Ola Aina, num grande remate fora de área, fixou os resultado final, que permite aos "cottagers" deixar a zona perigosa da tabela, ocupando, agora, o 17.º posto, com quatro pontos.

Já a formação dos arredores de Birmingham, que tem a pior defesa do campeonato, é a primeira equipa abaixo da linha de água, com três pontos e, juntamente com Sheffield United e Burnley, ainda não venceu.