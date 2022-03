Atenção, Braga: Gelson marca e Mónaco ganha em Marselha

Os marselheses eram favoritos, pelo fator casa e por ocuparem um lugar no pódio, mas somaram o terceiro jogo seguido sem vencer, caindo para o terceiro posto, dada a vitória do Nice, que subiu a segundo, face ao líder Paris Saint-Germain

Um golo solitário do internacional português Gelson Martins deu hoje a vitória ao Mónaco na visita ao Marselha, na 27.ª jornada da Ligue 1, antes de os monegascos defrontarem o Sporting de Braga na Liga Europa.

Aos 59 minutos, o extremo voltou aos golos, dado que estava sem marcar desde 05 de dezembro de 2021, na recarga a um remate do alemão Kevin Volland que acertou no poste.

Validado mais tarde pelo VAR, depois de ter sido inicialmente anulado, o tento valeu aos monegascos a subida ao oitavo lugar, a três pontos dos lugares europeus, numa vitória importante.

A equipa do Principado, que quinta-feira joga em Braga para os "oitavos" da Liga Europa, aproveitou a derrota do Lens no sábado, com o Brest (1-0), para escalar uma posição, somando 41 pontos, os mesmos do Lyon, que é nono e adversário do FC Porto também na Liga Europa.

Os marselheses eram favoritos, pelo fator casa e por ocuparem um lugar no pódio, mas somaram o terceiro jogo seguido sem vencer, caindo para o terceiro posto, dada a vitória do Nice, que subiu a segundo, face ao líder Paris Saint-Germain.

Os campeões seguem líderes de forma muito destacada, com 62 pontos, mas a vitória pela margem mínima do Nice colocou-os no segundo posto com 49, contra 47 do Marselha.