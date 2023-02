Atenção Braga: Fiorentina perde em casa na jornada italiana

Redação com Lusa

Bolonha venceu por 2-1 na ronda 21 da Serie A.

A Fiorentina, adversário do Braga no play-off de acesso aos "oitavos" da Conference League, perdeu em casa com o Bolonha por 2-1, na 21.ª jornada da Liga italiana de futebol.

O Bolonha, orientado pelo italiano Thiago Motta, já leva quatro jogos sem perder e chega ao nono lugar, com 29 pontos, a nove dos lugares europeus.

Quanto à equipa viola, continua inconstante esta época, alternando os bons momentos com os menos conseguidos, como foi o caso de hoje. Em 12.º no campeonato, vai perdendo esperança de chegar às competições europeias por este caminho - mas pode fazê-lo na Taça, em que é semifinalista.

Orsolini, aos 14 minutos, de grande penalidade, adiantou o Bolonha e Riccardo Saponara empatou, aos 19. O Bolonha conseguiu chegar à vitória já na segunda parte, aos 47, com o golo de Posch, a passe de Orsolini.

A Fiorentina, que não ganha para o campeonato há quatro jogos, vai jogar em Braga no próximo dia 16 de fevereiro.

Também hoje, o Torino recebeu e venceu a Udinese, de Beto, por 1-0, com o golo a ser marcado por Karamoh, aos 49 minutos.

O Torino subiu a sétimo, com 30 pontos, um lugar acima do seu adversário de hoje.

A Liga italiana continua a ser liderada pelo Nápoles, que mais cedo vencera o Spezia, por 3-0.

Os napolitanos estão com 56 pontos, contra 40 do Inter e da Roma, treinada por José Mourinho.