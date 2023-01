Atenção Braga: Fiorentina sofre para alcançar primeira vitória no pós-Mundial

Triunfo por 2-1, com o golo da vitória a aparecer no período de compensação. Italianos são adversários dos bracarenses na Conference League

Com sofrimento à mistura, a Fiorentina, adversário do Braga na Conference League, voltou a ganhar quase dois meses depois. Em casa, a turma de Florença bateu o Sassuolo, por 2-1.

Saponara abriu o marcador no início do segundo tempo, com Berardi a empatar ainda antes dos 60 minutos. Já para lá dos 90, Nico González deu a vitória à turma viola, através da marca de grande penalidade.

Com o triunfo, a turma de Italiano passou do décimo para o nono lugar da Serie A, ainda que de forma provisória.