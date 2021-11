Atenção, Braga: Estrela Vermelha ganha e mantém perseguição ao Partizan

Bracarenses têm duelo decisivo marcado com sérvios para a última jornada da Liga Europa

O Estrela Vermelha, adversário do Sporting de Braga no jogo decisivo da última jornada do grupo F da Liga Europa, venceu hoje em casa por 3-0 o Spartak Subotica, para a 18.ª jornada do campeonato sérvio.

Milan Rodic, aos nove minutos, e Ben Nabouhane, aos 46 e 71, foram os marcadores dos golos do Estrela Vermelha, que somou a quarta vitória seguida no campeonato e segue na segunda posição, com 44 pontos, a três do líder Partizan de Belgrado.

O triunfo do Estrela Vermelha interrompe uma boa fase do Spartak Subotica na competição, traduzida por três triunfos e dois empates nos cinco jogos anteriores, e que lhe permitiram ocupar o sétimo lugar, com 23 pontos.

O Estrela Vermelha lidera o grupo F da Liga Europa, com 10 pontos, à frente do Sporting de Braga, segundo, com nove, Midtjylland, terceiro, com oito, e Ludogorets, quarto, com um.

Na última jornada, a disputar em 09 de dezembro, o Sporting de Braga decide com o Estrela Vermelha o primeiro lugar do grupo, com os dinamarqueses do Midtjylland, que defrontam os búlgaros do Ludogorets, à espreita de um deslize.