Atenção Braga: Conference League vai passar a ter VAR

Pela primeira vez na competição em 2022/2023, equipa de arbitragem terá ajuda exterior. Braga mede forças com a Fiorentina no próximo mês de fevereiro

A Conference League, terceira prova europeia, terá o contributo do VAR a partir do play-off, marcado já para o próximo mês de fevereiro, anunciou a UEFA, nesta quinta-feira.

Esta é uma notícia particularmente relevante para o Braga, que, no próximo mês de fevereiro, mede forças com a Fiorentina, à procura de um lugar nos oitavos da competição.

Na época transata, a Conference League só teve VAR nas meias-finais e na final, ganha pela Roma de José Mourinho, diante do Feyenoord.