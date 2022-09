Atenção Benfica: Neymar e Messi combinam muito bem e PSG já é líder isolado

Campeão bateu Lyon por 0-1 e aproveitou deslize do Marselha para chegar ao primeiro lugar pela primeira vez esta época

O PSG, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, ascendeu pela primeira vez à liderança isolada da Ligue 1. Os parisienses bateram o Lyon, por 0-1, com Messi a decidir.

Foi através de uma boa combinação com Neymar que o argentino deu os três pontos aos parisienses, que contaram com Danilo e Nuno Mendes no onze e Vitinha como suplente utilizado.