Atenção, Benfica: na estreia de Xavi, Barça sofre mas ganha o dérbi da Catalunha

Triunfo por 1-0, com golo de Depay, na conversão de uma grande penalidade

Correu bem, apesar de ter sido sofrida, a estreia de Xavi no comando técnico do Barcelona. Os catalães bateram o rival da região, por 1-0, com Depay a fazer a diferença, na marca dos onze metros.

Apesar do domínio territorial, os catalães foram de mais a menos e acabaram a sofrer, depois de Depay, no início da segunda parte, ter feito o único golo, na marca de grande penalidade. Até ao final, várias oportunidades para o Espanhol e duas bolas ao ferro de Raúl de Tomás.

Com este resultado, o Barcelona subiu ao sexto posto da tabela, com 20 pontos. Segue-se o Benfica, na Champions.