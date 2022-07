João Víctor, defesa-central que foi cobiçado pelo FC Porto e está a caminho do Benfica, sofreu uma lesão no tornozelo direito após uma disputa de um lance com Oscar Romero. O brasileiro abandonou o Boca Juniors-Corinthians de maca, mesmo em cima do apito para o intervalo, naquele que poderá ter sido o último desafio ao serviço do Timão. Veja o vídeo abaixo.

Em relação ao jogo, o Corinthians, de Vítor Pereira, passou aos quartos de final da Taça Libertadores, nas grandes penalidades (empate 0-0 no tempo regulamentar nas duas mãos).