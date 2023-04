Atenção, Benfica: Inter poupa e volta a tropeçar antes da visita à Luz

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Inter empatou com a Salernitana de Paulo Sousa (1-1), na jornada 29 da Série A

O Inter de Milão, em vésperas da deslocação ao Estádio da Luz para a Liga dos Campeões (terça-feira às 20h00), foi ao campo da Salernitana, orientada por Paulo Sousa, prolongar a crise que atravessa há um mês. Os de Milão estiveram a vencer quase todo o jogo e consentiram o empate aos 90' (1-1).

Os nerazzurri pouparam algumas das suas figuras habituais titulares, nomeadamente Bastoni, Dimarco, Lautaro Martínez e Dzeko, sendo que os três últimos entraram no decorrer da segunda parte.

O Inter já não vence há seis jogos: derrotas contra Spezia, Juventus e Fiorentina e empate com a Salernitana na Série A, mais os empates com FC Porto (Champions) e Juventus (Taça de Itália).

Os golos da partida com a Salernitana foram apontados por Gosens (6', para o Inter) e pelo antigo jogador dos nerazzurri Antonio Candreva (90', para a Salernitana).

Com este resultado o Inter empatou provisoriamente com o Milan (joga ainda esta sexta-feira) e ocupa o quarto lugar da Série A, com 51 pontos, menos quatro que a Lázio e mais um que a Roma.