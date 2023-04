Atenção Benfica: Inter não sai da crise que vive no campeonato italiano

Terceira derrota seguida, agora frente à Fiorentina.

O Inter protagonizou neste sábado mais um capítulo de uma temporada abaixo do esperado no campeonato. O adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões foi derrotado em casa pela Fiorentina, na ronda 28 da Serie A.

Bonaventura, ao minuto 53, apontou o único golo do encontro e deu o triunfo a uma equipa que eliminou o Braga no play-off da Conference League.

O Inter, que deixou pelo caminho o FC Porto na Champions, somou a terceira derrota seguida no campeonato e está no terceiro lugar, com 50 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Milan nesta ronda.

O primeiro duelo com o Benfica joga-se na Luz, no dia 11 de abril. A segunda mão, em Itália, está marcada para 19 do mesmo mês.