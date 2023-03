Atenção Benfica e Sporting: Juventus vence em Milão e tira Inter do segundo lugar

Redação com Lusa

Com este resultado, o Inter resvalou na tabela para o terceiro lugar, a dois pontos da Lázio - desde este domingo segundo na prova, após vencer o dérbi romano. O líder Nápoles está cada vez mais inalcançável, com um avanço de 19 pontos para o imediato perseguidor.

A Juventus foi este domingo a Milão impor uma derrota por 1-0 ao Inter, na 27.ª jornada da Liga italiana, num clássico que esta época não tem a mesma dimensão, tal o avanço do Nápoles no campeonato.

O Inter, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, fez de início mais por ganhar a partida à Juve, que jogará contra o Sporting nos quartos da Liga Europa, em abril.

Quanto à Juventus, depois de bater os nerazzurri, segue no sétimo lugar, a 30 pontos do Nápoles e já apenas a quatro dos lugares europeus. A recuperação tem sido clara, depois do castigo de 15 pontos que os afastou da vice-liderança.

O Inter começou avassalador, muito motivado, e obrigou o guarda-redes adversário Szczesny a uma grande exibição. Nos primeiros minutos, o polaco foi essencial para deter um tiro de Barella e outra ocasião de Lukaku.

Foi no contra-ataque que a Juventus respondeu, chegando ao golo aos 23 minutos. Rabiot conduziu a jogada e serviu Kostic, para o golo que gelou o estádio Giuseppe Meazza.

O lance esteve vários minutos em análise no VAR, por possível mão no lance, por parte de Vlahovic e Rabiot, mas acabou mesmo por ser validado.

A equipa de Milão acusou o golo, perdeu fulgor e permitiu que a Juve crescesse na partida. A "velha senhora" passou a estar confortável no jogo sem bola, a controlar bem os lances de ataque adversários, manifestamente com poucas ideias boas.

Federico Gatti, seguríssimo, transmitia confiança à defesa à sua frente, anulando todos os lances que lá chegavam.

Determinante, também, a exibição de Chiesa, que Allegri lançou aos 66 minutos para acalmar ainda mais o jogo - isto até de ter de ser substituído, por problemas físicos.

O Inter jogará em 11 de abril em Lisboa a primeira mão dos quartos de final da Champions, com o Sporting a ir a Turim dois dias depois, para o arranque dos 'quartos' da Liga Europa.