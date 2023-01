Atenção, Benfica: Club Brugge soma sexto jogo sem vencer

Club Brugge, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, aumenta série de jogos sem vencer.

O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, somou, esta quinta-feira, o sexto jogo consecutivo sem vencer no campeonato belga, ao empatar 1-1 na visita ao St. Truiden.

Em jogo da 21.ª jornada do campeonato, o Club Brugge até se adiantou no marcador, aos 26 minutos, beneficiando de um autogolo de Wolke Janssens, mas a equipa da casa conseguiu chegar ao empate aos 77 minutos, com um tento do avançado Gianni Bruno.

O adversário do Benfica na Champions, agora orientado inglês Scott Parker, somou o sexto jogo consecutivo sem vencer no campeonato e pelo meio também foi eliminado nos oitavos de final da Taça da Bélgica pelo mesmo St. Truiden.

No campeonato, o Club Brugge está no quarto lugar, com 36 pontos, ainda dentro da zona de apuramento de campeão, mas já muito distante do líder Genk, que soma 55.

Na Liga dos Campeões, o Club Brugge começa por receber o Benfica em 15 de fevereiro, estando o jogo da segunda mão agendado para 7 de março, no Estádio da Luz.

Na fase de grupos da Champions, os belgas foram segundos classificados no grupo do FC Porto, que golearam no Estádio do Dragão, mas também acabaram goleados no último jogo em casa, ambos por 4-0.