Atenção Benfica: Brugge escorrega uma semana e meia antes da Champions

O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, empatou este domingo sem golos na deslocação ao campo do Antuérpia, na 24.ª jornada da Liga belga.

A primeira parte foi equilibrada e, na segunda, a equipa da casa esteve mais próxima de ganhar o jogo, realizado no estádio Bosuilstadion.

O Club Brugge, com apenas uma vitória nas últimas nove jornadas e já afastado da Taça da Bélgica, continua a perder terreno no campeonato, cada vez mais longe da revalidação do título.

Após este jogo, ocupa a quarta posição, com 41 pontos, a seis do Antuérpia, que é terceiro, com 47. Lidera o Genk, com 59, seguido pelo Union Saint-Gilloise, com 52.

O Benfica joga em Brugge em 15 de fevereiro, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, recebendo os belgas a sete de março.