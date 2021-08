Atenção Benfica: Bayern ainda vai investir antes do fecho do mercado

Sabitzer, atualmente no Leipzig, é alvo de Julian Nagelsmann.

Com duas vitórias nas três primeiras jornadas da Bundesliga, totalizando sete pontos, o Bayern de Munique, que goleou ontem, sábado, o Hertha por 5-0, parece disposto a investir nos últimos dias de mercado.

Segundo avança o "Sport Bild", Marcel Sabitzer está na agenda do campeão alemão, pronto a pagar 16 milhões de euros pelo internacional austríaco do Leipzig, onde foi orientado por Julian Nagelsmann, agora no Bayern.

Sabitzer, médio de 27 anos, termina contrato em 2022 e representa o Leipzig desde 2015/16, após passagens pelo Red Bull Salzburgo, Rapid Viena e Admira Wacker, todos eles da Áustria.

Recorde-se que o Bayern é adversário do Benfica no grupo E da Champions, juntamente com Barcelona e Dínamo de Kiev.