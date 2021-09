Atenção, Benfica: Barça volta a escorregar na Liga Espanhola

Empate a um golo diante do Granada

A contestação promete aumentar para Ronald Koeman. O Barcelona voltou a desiludir, ao empatar a uma bola, em casa, diante do Granada.

Com Max e Domingos Duarte no onze, os visitantes marcaram logo ao segundo minuto, por intermédio do central português. O antigo guardião do Sporting fez uma bela exibição, mas não conseguiu evitar o empate, de Araújo, já no minuto 90.

Em quatro jogos, o Barcelona leva duas vitórias e dois empates na Liga Espanhola. Recorde-se que é o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões.