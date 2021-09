Atenção, Benfica: Ansu Fati regressa e marca na primeira vitória do Barcelona em setembro

Triunfo confortável sobre o Levante, em Camp Nou (3-0)

O mês não estava a ser nada fácil, com derrotas, empates e exibições pouco conseguidas, mas o Barcelona não acabou setembro da pior maneira. Em casa, os catalães bateram o Levante, por 3-0.

Num jogo marcado pelo regresso de Ansu Fati, 323 dias depois, o Barcelona foi mais forte durante todo o jogo, chegando a uma vantagem de dois golos logo nos primeiros 14 minutos, através dos golos de Depay e de de Jong. Já com o jovem espanhol em campo, regressado de lesão, os catalães chegaram ao terceiro, precisamente pelo novo número 10.

Com este resultado, o Barcelona aproveitou a derrota do Atlético de Madrid e o empate do Real para se aproximar da liderança. A equipa de Koeman tem menos cinco pontos e um jogo do que o líder e eterno rival.

Onze inicial do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric García, Dest; Busquets, Nico González, Gavi; Depay, de Jong e Coutinho