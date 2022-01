Atenção Benfica: Ajax prestes a deixar partir jogador rumo a Barcelona

Adversário das águias nos oitavos de final da Champions.

Nicolás Tagliafico, lateral-esquerdo do Ajax, estará perto de rumar ao Barcelona neste mercado de inverno. De acordo com a TyC Sports, as negociações entre as partes já começaram e uma aventura em Espanha agrada ao jogador, que contava também com o interesse do Marselha.

Tagliafico deverá rumar a Camp Nou por empréstimo até final da temporada, faltando saber se haverá uma opção de compra.

O jogador de 29 anos representa o clube de Amesterdão desde 2017/18. O Ajax, recorde-se, é o adversário do Benfica nos oitavos de final da Champions.