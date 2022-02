Atenção Benfica: Ajax perdeu depois do empate no Estádio da Luz

Equipa de Ten Hag surpreendida pelo Go Ahead Eagles.

O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi surpreendido no campeonato dos Países Baixos, ao ser derrotado na visita ao Go Ahead Eagles, por 2-1.

Quatro dias depois de empatar no Estádio da Luz, em Lisboa, com os encarnados (2-2), na primeira mão dos "oitavos" da "Champions", o campeão neerlandês deixou-se surpreender no campeonato, que ainda lidera, mas agora apenas com mais dois pontos do que o PSV.

Na equipa orientada por Erik Ten Hag, o guarda-redes Remko Pasveer saiu lesionado da Luz, e estará de fora vários jogos, bem como Jay Gorter e Stekelenburg, também lesionados, o que fez regressar à baliza André Onana, quase em fim de contrato.

Em Deventer, na Arena De Adelaarshorst, o Go Ahead Eagles, 12.º classificado, chegou ao 2-0, com golos de Cordoba, aos 18 minutos, e Rommens, aos 45+2.

Para o Ajax foi insuficiente o golo de Berghuis, aos 64 minutos, num jogo de pouca eficácia do campeão, que teve mais de 70% de posse de bola, mas com poucos remates enquadrados.

Na Liga dos Campeões, a equipa recebe o Benfica em 15 de março, na Arena Johan Cruyff, em Amesterdão (20:00 horas de Portugal continental).