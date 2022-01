Atenção Benfica: Ajax marcou nove golos na Taça dos Países Baixos

Redação com Lusa

Goleada das antigas frente ao Excelsior Maassluis, dos escalões secundários.

O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, goleou esta quinta-feira em casa o Excelsior Maassluis, do terceiro escalão do futebol holandês, por 9-0, avançando para os quartos de final da Taça dos Países Baixos.

O clube detentor do troféu não teve dificuldades em bater um adversário dois escalões abaixo, com o brasileiro Danilo a fazer um hat-trick na primeira parte, com tentos aos 21, 26 e 37 minutos, já depois de o argentino Tagliafico ter inaugurado o marcador, aos nove

Regeer, de 18 anos, ainda marcou no primeiro tempo, aos 41 minutos, e Danilo completou o póquer, aos 55, com o islandês Hlynsson, de 17 anos, a marcar aos 64, antes de um bis do dinamarquês Daramy (66 e 84).

O Ajax é o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, em que já defrontou o Sporting na fase de grupos, e desloca-se ao Estádio da Luz para a primeira mão dos oitavos de final da competição em 23 de fevereiro.

Antes, o português Bruma marcou na vitória por 2-1 do PSV ante o secundário Telstar, ajudando a equipa de Eindhoven a avançar para os 'quartos'.