Atenção Benfica: Ajax goleou e chegou ao topo nos Países Baixos

Vitória folgada frente ao Fortuna Sittard, na ronda 18 do campeonato.

O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, isolou-se provisoriamente na liderança da Liga neerlandesa de futebol, ao golear por 5-0 o Fortuna Sittard, na 18.ª jornada da prova.

No último jogo antes do interregno de três semanas na Eredivisie, a equipa comandada por Erik ten Haag construiu uma vantagem confortável no primeiro tempo, com golos de Daley Blind, aos 14 minutos, e do brasileiro Antony, aos 22, antes de Devyne Rensch dilatar o marcador, aos 83.

Nos derradeiros instantes, o Ajax ainda conseguiu alcançar a "mão cheia" de tentos, graças a um "bis" do goleador costa-marfinense Sebastien Haller, que marcou aos 90 e 90+3 minutos, o primeiro dos quais de grande penalidade, e isolou-se no topo dos melhores marcadores da competição, com 12 golos.

Os campeões holandeses, que entre fevereiro e março vão defrontar o Benfica nos "oitavos" da Liga dos Campeões, somaram a segunda vitória seguida no campeonato e assumiram a liderança, com 42 pontos, mais dois do que o rival PSV (40), que apenas entra em campo na quinta-feira, na receção ao Go Ahead Eagles.

Já o Fortuna Sittard, que contou com o lateral português Ivo Pinto no segundo tempo, é 16.º e antepenúltimo colocado, com 13 pontos.