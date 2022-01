Atenção Benfica: Ajax confirma venda e encaixa 12 milhões... para já

David Neres confirmado no futebol ucraniano.

O Ajax oficializou esta sexta-feira a transferência de David Neres para o Shakhtar Donetsk. De acordo com o campeão dos Países Baixos, adversário do Benfica nos oitavos de final da Champions, o avançado brasileiro rende 12 milhões de euros, num negócio que pode chegar aos 16, mediante algumas variáveis.

Neres, 24 anos, representava o clube de Amesterdão desde 2016/17, depois de se mostrar no São Paulo. Foi peça importante na impressionante caminhada do Ajax na Liga dos Campeões, quando atingiu as meias-finais em 2019 e ficou a um passo da final, onde marcaria presença o Tottenham.

No total, fez 180 jogos pelo emblema neerlandês e marcou 47 golos.

O Ajax, que na fase de grupos da Champions somou dois triunfos sobre o Sporting (5-1 e 4-2), visita o Benfica em 23 de fevereiro e recebe os encarnados em 15 de março.