Atenção, Benfica: Ajax bate AZ e apura-se para a final da Taça dos Países Baixos

Redação com Lusa

Na final da Taça neerlandesa, o Ajax vai defrontar o rival PSV, que na quarta-feira eliminou o Go Ahead Eagles (2-1) na outra meia-final, naquela que será a terceira decisão entre os dois clubes, depois de 1998 e 2006

O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, apurou-se hoje pela 25.ª vez para a final da Taça dos Países Baixos, ao vencer por 0-2 na visita ao AZ Alkmaar, nas meias-finais.

Steven Berghuis, aos 11 minutos, e Davy Klaassen, aos 89, assinaram os tentos da formação de Amesterdão, recordista de troféus da Taça (20) e vencedora das duas últimas edições.

A final da Taça dos Países Baixos está agendada para 17 de abril, no Estádio De Kuip, em Roterdão.

Ainda este mês, o Ajax vai receber o Benfica, no dia 15, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, após o empate 2-2 registado no primeiro jogo, no Estádio da Luz.