Atenção Benfica: adversário da Liga Europa já é apelidado de "super-equipa"

Escoceses do Rangers estão a fazer temporada praticamente imaculada.

O primeiro embate entre Benfica e Rangers, no Estádio da Luz, resultou num empate (3-3) arrancado a ferros pelas águias, que chegaram ao terceiro golo já em período de compensação. O próximo duelo entre as duas equipas, referente à quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, está marcado para o dia 26 deste mês, em Glasgow, e, atendendo ao ponto de vista da imprensa internacional, é melhor as águias chegarem a Ibrox bem preparadas.

O diário espanhol As dedica esta quarta-feira, na sua edição online, um artigo à época quase imaculada da equipa escocesa, que ainda não perdeu qualquer encontro oficial em 2020/21.

"Gerrard cria uma super-equipa", pode ler-se no título da peça, que nomeia o antigo capitão do Liverpool, agora treinador do Rangers, como o "grande obreiro" da equipa. "Na sua primeira experiência como técnico no futebol profissional, só precisou de dois anos para criar uma super-equipa. Líder na Liga, líder na Liga Europa e líder nas sensações: (...) 2020/21 está a ser impecável. O seu balanço em 21 jogos oficiais é de 17 vitórias, três empates e uma derrota", pode ler-se no As. E prossegue:

"Ao contrário de Mikel Arteta, Zidane ou Pirlo, por exemplo, Gerrard não se aproveitou do incrível registo que deixou como futebolista para assumir uma grande equipa sem experiência. O Rangers é um histórico, mas não vence o campeonato desde 2011 e, esta década, viveu um processo de reconstrução após cair para a quarta divisão devido a problemas financeiros. [Gerrard] Preferiu afastar-se dos holofotes que a sua figura atrai e aprender numa liga menor. Gerrard devolveu a ilusão aos adeptos de poderem voltar a ser campeões da Escócia", remata o jornal espanhol.