Atenção Abel: Atlético Mineiro faz o inédito antes do duelo com o Palmeiras

Hulk, avançado do Atlético Mineiro

Com regresso dos adeptos ao estádio, o Galo voltou a vencer o River Plate, por 3-0, e avançou para as meias-finais da Taça Libertadores.

Pela primeira vez na história, uma equipa brasileira eliminou dois gigantes argentinos numa mesma edição da Taça Libertadores. O feito foi do Atlético Mineiro do avançado Hulk, que marcou um golaço na noite desta quarta-feira e ajudou o Galo na vitória diante do River Plate por 3-0. Antes, o Atlético já havia eliminado o Boca Juniors.

O Alvinegro, que já tinha derrotado (1-0) o River em Buenos Aires, pôde fazer a festa no estádio Mineirão com o apoio dos adeptos, que regressaram a casa após 529 dias.

Além de Hulk, os outros dois golos da vitória do clube brasileiro foram marcados pelo argentino Zaracho (o primeiro, também um golaço). O Galo agora terá pela frente na meia-final outra equipa do Brasil: o Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, que eliminou o rival São Paulo. Os jogos estão agendados para os dias 22 e 29 de setembro.

Veja os golos do jogo abaixo: