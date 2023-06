Até os médicos já são contratados pelo futebol da Arábia Saudita

Juan José Jiménez troca o Sevilha pelo Al Hilal.

Depois da ambição de querer levar os melhores jogadores para o seu campeonato, o futebol da Arábia Saudita vira-se também para profissionais de outras áreas: Juan José Jiménez, que se distinguiu no cargo de médico consultor do Sevilha, é reforço de um dos maiores clubes do país asiático, o Al Hilal.

Considerado como um dos profissionais mais renomados na área da medicina desportiva, Jiménez irá voltar assim ao mercado asiático, depois de passagens pelo futebol chinês, mais concretamente pelo Guizhou Hengfeng e pelo Shanghai Shenhua.

"O clube (Al Hilal) contactou-me diretamente para me fazer uma oferta. É um bom lugar, para o qual vou com muito entusiasmo", disse o médico de 43 anos, em declarações à imprensa espanhola.

Trata-se, assim, de mais uma perda importante para o clube sevilhano, depois da saída do diretor desportivo Monchi para os ingleses do Aston Villa.