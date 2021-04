"Até 2014 fui o melhor número 9 do mundo, depois do Mundial acabou tudo"

Desafiado a dar alguns conselhos a Lautaro Martínez, ponta de lança principal da seleção da Argentina, Higuaín recordou o Mundial de 2014.

Lautaro Martínez é um dos argentinos a viver um grande momento no futebol europeu e o ponta de lança titular da seleção argentina. O avançado do Inter vive um excelente momento de forma, mas não se deve iludir, aconselha Gonzalo Higuaín, antiga referência atacante da equipa albiceleste.

Em entrevista ao La Nación, o agora jogador do Inter Miami, da MLS, aconselhou Lautaro a "ter calma", porque agora vive um mar de rosas, mas tudo pode mudar rapidamente.

"Primeiro, dir-lhe-ia para ter calma. Por agora, é só mimos ao Lautaro na seleção argentina. Que foi o que me aconteceu a mim até à final do Mundial 2014, contra a Alemanha. Até 2014, eu fui o melhor número 9 do mundo, mas depois desse jogo acabou tudo. Até aí, tinha marcado nove golos nas eliminatórias, e ninguém fala disso. Não esqueçamos que tens que marcar golos nas eliminatórias [qualificação] para chegar a um Mundial. Ao Lautaro, eu diria para ficar tranquilo, porque agora é um mar de rosas para ele, mas pode chegar o momento, talvez um Mundial ou uma Copa América, em que as coisas correm mal, tem o azar de falhar um golo importante, e depois já deixa de ser o melhor. Deixa de servir, e isto e aquilo. Portanto, digo-lhe que não deve achar que é o melhor, nem que é o pior", afiançou o ponta de lança de 33 anos.

Recorde-se que a Argentina chegou à final do Mundial'2014, que decorreu no Brasil, e perdeu com a Alemanha, por 1-0. Higuaín marcou um golo em sete jogos da fase final.