Atalanta volta a empatar e falha assalto ao terceiro lugar na Série A

Redação com Lusa

A Atalanta somou o segundo empate seguido e falhou a possibilidade de se isolar no terceiro lugar.

A Atalanta somou esta quarta-feira o segundo empate seguido na Liga italiana e falhou a possibilidade de se isolar no terceiro lugar, depois de empatar (1-1) no terreno da Udinese, em encontro em atraso da 10.ª jornada.

Numa partida que estava inicialmente agendada para o início de dezembro, mas que acabou adiada devido ao mau estado do relvado, a Udinese chegou à vantagem logo no primeiro minuto, pelo argentino Pereyra, mas a Atalanta respondeu ainda na primeira parte, em cima do intervalo, aos 44 minutos, pelo colombiano Muriel.

Apesar de maior domínio da equipa visitante na segunda parte, o resultado manteve-se inalterado e a Atalanta perdeu a possibilidade de saltar para o terceiro posto.

O empate deixa a formação de Gian Piero Gasperini no quinto lugar, com 33 pontos, em igualdade pontual com a campeã Juventus, equipa em que atua o português Cristiano Ronaldo.

Por seu lado, a Udinese, que está na luta pela manutenção, somou o oitavo jogo sem um triunfo na Serie A (quatro empates e quatro derrotas) e ocupa o 15.º posto, com 17 pontos, quatro acima da zona de despromoção.