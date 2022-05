Atalanta vence Spezia e fica à espera da Roma

A Atalanta, sétima classificada, foi a casa do Spezia vencer

A equipa de José Mourinho, que se apurou para a final da Liga Conferência Europa, entra em campo na segunda-feira em casa da Fiorentina

O 20.º e último da Serie A, Veneza, pôs fim a 10 jogos seguidos a perder com um triunfo por 4-3 contra o Bolonha, no qual Nani foi suplente não utilizado, mantendo viva, mesmo que improvável, a luta pela manutenção: quando faltam disputar seis pontos, está cinco abaixo da linha de água.

A 17.ª classificada Salernitana, por seu lado, não perde há seis jogos e soma 30 pontos, sendo a primeira acima da zona de despromoção, mas perdeu a hipótese de aumentar a distância na receção ao Cagliari, 18.º com 29, que, a jogar com menos um desde os 73, marcou ao sexto minuto de descontos para "forçar" uma igualdade a uma bola.

A Atalanta, sétima classificada, foi a casa do Spezia vencer por 3-1 e igualar provisoriamente a Roma no sexto lugar, com 59 pontos, somando o quarto jogo seguido sem perder.

A equipa de José Mourinho, que se apurou para a final da Liga Conferência Europa, entra em campo na segunda-feira em casa da Fiorentina, oitava classificada, e quererá pôr fim a uma série de três jogos seguidos sem ganhar na Serie A.